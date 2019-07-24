Хамовнический суд Москвы назначил 30 суток административного ареста активисту Марку Гальперину

Хамовнический суд Москвы назначил 30 суток административного ареста активисту и организатору «Русских маршей» Марку Гальперину. Его признали виновным в призывах выйти в субботу на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сегодня же по аналогичному обвинению был задержан политик Алексей Навальный. Сейчас его дело рассматривает Симоновский суд.