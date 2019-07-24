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22:02, 24 июля 2019

Митинг против нарушений на выборах в Петербурге прошел этим вечером в Санкт-Петербурге

По разным оценкам, он собрал от 6 до 8 тысяч человек. Не обошлось без провокаций, — пишет интернет-издание «Санкт-Петербург». В частности, выступить со сцены пытался националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, его задержали полицейские. Кроме того, собравшиеся не дали выступить представителю движения «Партия великое отечество». Участники митинга просто прогнали его со сцены, — говорят очевидцы.

Ранее многие кандидаты от оппозиции жаловались на нарушения со стороны муниципальных избирательных комиссий. Многим из них отказали в регистрации, а некоторым и в приеме документов.



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