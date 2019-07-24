Голландский и американский актер Рутгер Хауэр умер на 76 году жизни

Об этом стало известно лишь сегодня, спустя пять дней после смерти знаменитого артиста и сценариста.

Звезда «Побега из Собибора» и «Бегущего по лезвию» скончался у себя дома, в Нидерландах, после непродолжительной болезни. Сегодня он был похоронен, сердце артиста остановилось в минувшую пятницу, семья не хотела, чтобы новость была раскрыта до прощания, сообщил его агент Стив Кенис изданию The Hollywood Reporter. «Он был замечательным человеком и потрясающим актером», — сказал Кенис. До последних дней Хауэр был востребован в кино, казалось время над ним не властно. Всемирную славу ему принесла роль в фантастическом фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Хауэр сыграл роль искусственно выращенного человека Роя Бэтти. В одном из последних интервью Хауэр говорил «Бегущий по лезвию лезвия не был фильмом о репликантах, это была картина о том, что значит быть человеком». Хауэр родился 23 января 1944, когда в Европе бушевала война, года и начал свою карьеру в конце 60-х, снимаясь в немецких сериалах. В 70-е познакомился с Полом Верхувеном, в 81-м дебютировал в Голливуде вместе с Сильвестром Сталлоне в «Найтхоксе». Затем были «Выходные Остермана», «Хитчер», «Исповедь опасного разума», «Город грехов» и прошлогодний «Братья Систерс». Актер вел активную общественную деятельность, он помогал природоохранным организациям и стал основателем фонда по информированию населения о СПИДе.

За время своей карьеры Хауэр исполнил почти полторы сотни ролей. За заслуги в кино он получил две премии «Золотой глобус».