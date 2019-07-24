Актер Рутгер Хауэр – один из самых выдающихся артистов двадцатого века – кинокритик Долин

Актер Рутгер Хауэр – один из самых выдающихся артистов двадцатого века. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

«Рутгер Хауэр – один из самых выдающихся артистов 20 века, уникальная личность. Хауэр был и колорем трэш-кино и жанрового кино, и, с другой стороны, выдающимся артистом, не просто фактурным, а очень глубоким, странным, страстным, который снимался у лучших мировых режиссеров. Весь мир, без преувеличения, переживает сегодня уход из жизни этого выдающегося человека, моментально узнаваемого всеми в лицо, который мог бы, я думаю, еще жить и жить, и играть» – сказал кинокритик.

Известный актер Рутгер Хауэр скончался в Нидерландах в возрасте 75 лет. Как рассказали представители артиста, смерть наступила после непродолжительной болезни. Сегодня состоялись похороны актера.

Р.Хауэр снялся в десятках известных картин. Среди них «Достучаться до небес», «Плоть и кровь», «Бегущий по лезвию». Популярность ему принесли фильмы таких режиссеров как Пол Верховен и Ридли Скотт.