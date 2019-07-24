Вадим Кумин: Власть и оппозиция добились своих политических целей в текущей борьбе за выборы в Мосгордуму

Власть и оппозиция добились своих политических целей в текущей борьбе за выборы в Мосгордуму. Такое мнение выказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Вадим Кумин.

«Мне кажется, все прекрасно осознавали, что будет борьба. Будем считать, что временно все разошлись «по своим». Власть отсекла непроходимым барьером всех, кого она хотела отсечь. Либеральная оппозиция сработала на узнаваемость и получила массу новых сторонников такими действиями властей. КПРФ, как партия, которая аккумулирует в настоящее время протест, подготовилась к дальнейшей борьбе. Все покажет результат 8 сентября. Я думаю, что в этой связи каждый добился своих текущих политических целей», — сказал он.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.