Инцидент с болельщиками московского «Спартака» в Ростове рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС

Заседание запланировано на 2 августа, — передает агентство ТАСС. После матча в минувшую субботу в Ростове были задержаны 8 фанатов московского клуба. Сами болельщики пожаловались на то, что Росгвардия и полиция избили посетителей на выходе со стадиона. Однако в силовых структурах говорят, что их сотрудники действовали в рамках закона и в ответ на использование пиротехники и нападения болельщиков на работников стадиона.