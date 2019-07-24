Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста военному эксперту Владимиру Неелову

Его обвиняют в государственной измене. Как напоминает агентство «Интерфакс», он был задержан в конце октября прошлого года. Следствие считает, что Неелов передавал за рубеж сведения, которые составляют государственную тайну, но подробности дела остаются неизвестными. В то же время, как обращает внимание газета «Коммерсантъ», сферой интересов арестованного была работа частных военных компаний и боевые операции американских военнослужащих.