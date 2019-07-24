В Екатеринбурге местная епархия будет согласовывать работы фестиваля уличного искусства

Решение было принято после того, как часть верующих возмутилась работой художника Покраса Лампаса под названием «Супрематический крест». Как пишет местное интернет-издание Znak.com, обратиться к священнослужителям решили организаторы фестиваля STENOGRAFFIA. По их словам, это было сделано для того, чтобы выстроить диалог с верующими. В то же время они уверяют, что мнение верующих не будет определяющим в комиссии.

На прошлой неделе коммунальщики заасфальтировали значительную часть росписи Лампаса при том, что сама площадка для объекта уличного искусства была утверждена мэрией.