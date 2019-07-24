Спецтрибунал в Гааге допросил бывшего премьер-министра Косова Рамуша Харадиная

В годы войны в регионе он командовал отрядом так называемой «Армии освобождения Косова». Трибунал подозревает его в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Сам Харадинай сказал, что воспользовался правом хранить молчание. Ранее он подал в отставку, чтобы приехать в Гаагу не как глава косовского правительства, а как частное лицо. Рамуш Харадинай до этого был дважды оправдан Международным трибуналом по бывшей Югославии.