Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже делает первые назначения в правительстве. Так, бывший глава МВД королевства Саджид Джавид возглавил Министерство финансов. Его на посту главы МВД сменила экс-министр по делам международного развития Прити Пател. Новым министром иностранных дел стал экс-глава ведомства по выходу из Евросоюза Доминик Рааб.

Многие члены кабинета прежнего премьера Терезы Мэй, в свою очередь, этим вечером объявили о своей отставке.