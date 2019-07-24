Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших под Хабаровском детей. Четыре человека стали жертвами пожара в палаточном лагере на туристической базе. Еще девять человек пострадали. На совещании с правительством президент сказал, что ждет в ближайшее время доклада Следственного комитета о результатах проверки лагеря.

В свою очередь, глава ведомства Александр Бастрыкин ранее сказал «Российской газете», что пожар в палаточном лагере стал следствием неучтенных уроков другой трагедии – на Сямозере в Карелии, где три года назад погибли 14 детей.