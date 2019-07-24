Кандидат в депутаты от КПРФ: Москва сейчас не в том состоянии, чтобы можно было фальсифицировать выборы в Мосгордуму

По мнению кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ Вадима Кумина, Москва сейчас не в том состоянии, чтобы можно было фальсифицировать выборы в Мосгордуму. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что 45 кандидатов в депутаты смогут обеспечить присутствие своих наблюдателей на 80 избирательных участках. В этом случае фальсифицировать выборы будет довольно сложно. Все-таки Москва сейчас не тот город и не в том состоянии, чтобы можно было нагло фальсифицировать выборы. Это дела прошедших дней», — сказал он.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.