Кандидат в депутаты от КПРФ: Люди выйдут на несогласованный митинг к мэрии 27 июля за право высказаться

По мнению кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ Вадима Кумина, люди выйдут на несогласованный митинг к мэрии 27 июля «за право высказаться». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что люди придут, как бы мы к этому относились, придут. Они не находят в избирательном бюллетене своего кандидата и протестуют против действий, которые навязали власти, с точки зрения законодательства. Они придут не за Жданова, Соболь или Абушаева, они придут за то, что им не дают права высказаться. Фактически они зажаты в угол», — сказал он.

При этом В.Кумин подчеркнул, что, как представитель КПРФ, не намерен участвовать в планируемой акции.

«КПРФ, как сильная оппозиция, имеет гораздо больше возможностей, чем просто участие в митинге. Я считаю, что с митингами надо закончить, потому что дальше они не приведут ни к каким результатам. В целом КПРФ – за возможность навязывать точку зрения власти парламентскими методами», — сказал политик.

Кандидат в депутаты также добавил, что намерен заняться расширением полномочий Мосгордумы в случае победы на выборах.

«Мы должны задуматься о том, против чего люди протестуют: против того, что не допускают их кандидатов, а главное, против такой московской городской думы, которая молчит и кивает», — заключил он.

В минувшие выходные на митинге «За свободные выборы» в Москве Алексей Навальный предложил 27-го июля выйти на массовую акцию протеста к зданию мэрии, если не будут зарегистрированы независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы.