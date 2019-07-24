Концерт в поддержку сестёр Хачатурян пройдет в Москве в середине августа. Как пишет интернет-издание «Медуза», собранные средства пойдут на оплату специалистов, которые работают сейчас с девушками. Это психологи и юристы. Кроме того, зрители смогут лично написать сёстрам письма.

Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору. Девушки объяснили свой поступок длительным домашним насилием со стороны мужчины.