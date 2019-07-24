Владимир Путин раскритиковал действия иркутского губернатора на фоне наводнения в регионе. Первые лица не должны уклоняться от персональной ответственности при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — сказал сегодня президент на совещании с членами правительства. Путин заметил, что считает неправильным, когда губернатор не сразу возглавляет комиссию по ликвидации последствий.

Сейчас губернатором Иркутской области является член КПРФ Сергей Левченко. Он возглавляет регион почти 4 года.