В Нидерландах на 76-м году жизни скончался известный актер Рутгер Хауэр

Это произошло после непродолжительной болезни, — пишет издание Variety со ссылкой на агента артиста. Хауэр прославился после фильма «Бегущий по лезвию», где он сыграл репликанта Роя Бетти. Он активно снимался и в последние годы. Одна из его недавних ролей в фильме «Братья Систерс» французского режиссера Жака Одиара. Также актер вел активную общественную деятельность. Он был известен как спонсор «Гринпис» и основатель организации, которая занималась проблемами информирования населения о СПИДе.