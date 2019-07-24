Владимир Путин: Развитие отношений между Россией и Великобританией отвечало бы интересам обеих стран

Развитие отношений между Россией и Великобританией отвечало бы интересам обеих стран, — считает Владимир Путин. Российский президент направил этим вечером поздравительную телеграмму новому британскому премьеру Борису Джонсону. Путин также пожелал ему успехов в ответственной деятельности. Как отмечает интернет-издание «Медуза», Путин поздравил Джонсона с назначением практически сразу после его вступления в должность. В то же время российский президент до сих пор не поздравил с победой на выборах своего украинского коллегу Владимира Зеленского.