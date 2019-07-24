МИД: Состояние здоровья задержанных в Северной Корее моряков удовлетворительное

Состояние здоровья задержанных в Северной Корее моряков удовлетворительное, — говорят в российском МИДе. Москва уже поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий для своих граждан. Посольство поддерживает постоянный контакт с МИДом и другими компетентными ведомствами КНДР, – заверили в Москве.

Российский сейнер был задержан минувшей ночью. Северокорейские пограничники обвиняют судно в нарушении границы. В Росрыболовстве считают действия КНДР неправомерными.