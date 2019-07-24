Хорошевский суд Москвы арестовал на 8 суток координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга из-за призыва в Фейсбуке прийти на встречу в эту субботу к мэрии Москвы. Степанова задержали сегодня утром. Как говорят в столичном штабе Навального, два часа координатор находился в автозаке без связи.

Сам Навальный также задержан. Сейчас Симоновский суд рассматривает административное дело политика.