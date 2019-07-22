В.Кумин: КПРФ пригласит незарегистрированных на выборы кандидатов работать в координационном совете при Мосгордуме

Фракция КПРФ пригласит всех незарегистрированных на выборы кандидатов работать в координационном совете при Мосгордуме. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Вадим Кумин.

«Горком КПРФ сразу после митинга 14-го числа выступил с заявлением. Всем, кто не прошел барьер, КПРФ предложила работу в следующей Мосгордуме в рамках координационного совета, который мы организуем при нашей фракции. Через нас можно будет координировать позицию, мы обязуемся ее высказывать и доводить с трибуны Мосгордумы», — сказал он.

В.Кумин добавил, что Михаил Ходорковский, предлагая создать «подпольную, теневую» Мосгордуму, подхватил идею КПРФ.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.