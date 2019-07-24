Администрация московского клуба отрицает избиение посетителей из-за плаката с протестного митинга

Ни на камерах, ни в показаниях свидетелей нет подтверждения противоправных действий, — настаивают в клубе «Арена Сохо». Там говорят, что сами пострадавшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожали охранникам и оскорбляли их, — пишет сайт «МБХ Медиа».

В минувшие выходные несколько московских журналистов рассказали о том, как на них напали секьюрити ночного заведения после того, как в рюкзаке одного из них обнаружили плакат с митинга в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. По их словам, пострадали четыре человека.