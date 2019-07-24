Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна госпитализируют из СИЗО в психиатрическую больницу. Как сказала агентству «Интерфакс» его супруга Юлия Шестун, это делается без согласия арестованного. Решение принимал консилиум гражданских врачей, которых вызвала тюремная администрация. Она напомнила, что ее супруг держит третью за год голодовку. В тюремном ведомстве объясняют госпитализацию Шестуна ухудшением состояния его здоровья.

Экс-главу Серпуховского района обвиняют в крупном мошенничестве, получении взятки, незаконном предпринимательстве. Он вины не признаёт и считает дело политически мотивированным.