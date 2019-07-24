Совет Европы призывает провести тщательное расследование убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой

По словам представителя генерального секретаря совета Даниэля Хольтгена, в Европе множатся преступления на почве ненависти. Правительства должны сделать всё, чтобы оградить членов ЛГБТ-сообщества от нападений и дискриминации.

Елена Григорьева была убита в выходные возле своего дома. Ее соратники говорят, что участница Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ получала угрозы. Кроме того, ее фамилия была обнаружена в списках потенциальных жертв группировки гомофобов.