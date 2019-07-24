Депутаты Госдумы отменили льготный налог на пальмовое масло. В третьем, окончательном чтении они приняли поправку в налоговый кодекс. На этом фоне нижняя палата опустила НДС для фруктов и ягод до 10%, — сказал спикер думы Вячеслав Володин.

По словам Володина, дополнительные доходы от пальмового масла можно будет направить на поддержку отечественных производителей молока.

Однако эксперты считают, что в результате сегодняшнего решения Госдумы вырастут цены на недорогие продукты питания, в первую очередь на заменители сыра.