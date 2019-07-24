Горбунов: Дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссии не повлияет на решение о регистрации кандидатов

Уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссии не повлияет на решение о регистрации кандидатов. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его мнению, не могут баллотироваться лишь те, кто уже осужден.

Глава столичной комиссии заверил: участвовать в выборах вполне могут и те, в отношении кого ведется расследование. «Возбуждение дела – это не приговор суда, вступивший в силу», — сказал Валентин Горбунов, приведя в пример одного из нынешних незарегистрированных кандидатов – Константина Янкаускаса. Тот в свое время находился под домашним арестом из-за дела о финансировании кампании Навального в 2013-м. Сегодня СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о воспрепятствование осуществлению избирательных прав и о допросе участников акций за допуск кандидатов. Они проходят в городе с средины июля. В митингах и пикетах следователи увидели «угрозы применения насилия в отношении членов избиркомов». Возможное наказание — штраф до 500 тысяч или даже лишение свободы на 5 лет. Стихийные митинги проходили у Мосгоризбиркома, в последующие дни серия акций прошла на Трубной площади. 20 июля свыше тысячи людей вышли на проспект Сахарова. Многие независимые кандидаты обжаловали отказы в своей регистрации в городской избирательной комиссии. Сегодня рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных комиссий рекомендовала Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения жалобу Константина Янкаускаса и Дмитрия Гудкова.

Сами независимые кандидаты утверждают, что реальные основания для отказа в регистрации имеют политическую подоплеку и не связаны с нарушениями при сборе подписей.