МЧС не следит за детскими палаточными лагерями, — говорят в ведомстве. Проверкам подлежат только капитальные строения, — говорится в ответе на запрос издания «Открытые медиа». Палаточные лагеря, подчеркнули в ведомстве, не являются предметом технического регулирования.

В понедельник в детском лагере под Хабаровском произошел пожар. Погибли четыре ребенка, еще девять человек пострадали. Сегодня следствие сообщило, что по подозрению в халатности задержали начальника надзорного отдела управления МЧС по краю. Ему может грозить до 7-ми лет лишения свободы.