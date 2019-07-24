Сегодня в футбольной Лиге Чемпионов стартует 2-й квалификационный раунд

В нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов примут участия три наших клуба. Два из них – Зенит и Локомотив – начнут выступление уже на групповой стадии. Краснодар стартует с 3 квалификационного этапа. И даже узнал уже имя своего соперника. Коим, волею жребия, оказался португальский Порту.

Пока же дорогу наверх мечтают проторить менее искушенные команды. Впрочем, сербская Црвена Звезда, например, клуб с историей. И даже выигрывал турнир, в бытность, когда он именовался Кубок Европейских чемпионов. В соперниках у белградцев – финский ХИК. Расклад сил тут весьма очевиден.

А вот в противостоянии словенского Марибора и шведского АИКа интрига куда весомее. Да и ставки букмекеров сопоставимы.

Выйдут сегодня на поле клубы из постсоветского пространства.

Чемпион Азербайджана Карабах сыграет в Ирландии с Дандолком. Бессменный лидер Белорусского футбола БАТЭ будет принимать Чемпиона Норвегии клуб Русенборг.

Ответные матчи этой стадии турнира пройдут через неделю.