МИД Германии заявил об обеспокоенности убийством в России активистки Елены Григорьевой

Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер отметил, что его правительство ждёт ясности по поводу того, была ли её смерть связана с деятельностью в сфере прав ЛГБТ.

Участники ЛГБТ-движения обратились с заявлением в полицию и в Следственный комитет. Они требуют от силовиков проверить все версии событий. Особое внимание авторы обратили на так называемый проект «Пила». Его создатели могут быть причастны к гибели Григорьевой, уверены активисты. Дело в том, что убитая была в перечне тех, кому угрожали создатели портала. Авторы гомофобного сайта призывали жителей разных городов за деньги избивать геев. ЛГБТ-центр в Екатеринбурге также получал угрозы от имени «Пилы». Им обещали через курьера прислать в офис взрывное устройство. Сотрудники обратились в полицию, но дело там пока не возбудили. Следствие не должно ограничиваться изучением бытовой версии, считает правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев.

«Преступления ненависти по отношению к ЛГБТ-людям практически не расследуются, то есть правовые органы считают их обычными бытовыми конфликтами, обычными преступлениями. Однако, когда совершаются преступления на почве гомофобии, бифобии, трансфобии, мы считаем, что этот мотив необходимо учитывать при вынесении наказания» , – сказал Оленичев.

Оленичев убеждён, что найти создателей сайта «Пила» для следствия не представляет большой сложности. ЛГБТ-активисты подозревают, что к созданию портала может быть причастен петербургский гомофоб Тимур Булатов. Он известен тем, что вычислял в школах среди подростков геев, а потом сообщал об их ориентации учителям и родителям. Сам Булатов отрицает свою связь с убийством Григорьевой. В то же время он высказывает одобрение по поводу случившегося.

Напомним, гражданскую активистку Елену Григорьеву убили около своего дома в прошлые выходные. Тем временем об угрозах от создателей «Пилы» сообщил ЛГБТ-активист Артем Шитухин. Весной он уехал в Нидерланды из-за преследования в России.