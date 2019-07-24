Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II

Как ожидается, сегодня вечером он начнет назначать министров своего правительства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пожелала успехов своему преемнику Борису Джонсону и правительству, которое он сформирует. Их успехи будут достижением всей страны. Я надеюсь, что их будет много, — сказала Мэй. Она выступила с прощальной речью в качестве главы кабинета министров.

В конце мая Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности премьер-министра. Этому предшествовали три безуспешные попытки заручиться поддержкой Палаты общин по поводу сделки по «Брекзит».