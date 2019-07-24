Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер сегодня дает показания в Конгрессе по итогам расследования вмешательства России в американские выборы.

Мюллер предупредил, что не сможет ответить на все вопросы. В частности, он отказался говорить о расследовании ФБР по Трампу. Мюллер вновь подтвердил, что правительство России масштабно и систематически вмешивалось в американские выборы, но сговора между штабом Трампа и России не было.

В Москве будут следить за выступлением бывшего спецпрокурора, — заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в американские выборы.