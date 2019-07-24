Инопресса: Инцидент над спорными островами в Японском море в показывает, насколько сложна ситуация в регионе

Инцидент над спорными островами в Японском море в очередной раз показывает, насколько сложна ситуация в Северо-восточной Азии, — отмечают западные наблюдатели.

Одновременное сближение китайских, южнокорейских и японских военных самолетов вызывает беспокойство, пишет автор Цюрхер Цайтунг. – Есть опасность, что может произойти несчастный случай и ситуация выйдет из-под контроля. «Хотя Япония и Южная Корея являются союзниками США, отношения между Сеулом и Токио довольно напряженные, прежде всего в связи с недостаточно проработанной историей, что затрудняет военное сотрудничество», пишет издание (цитата по сайту Инопресса).

Ввиду того, что Япония также считает острова своей территорией, она выразила протест как России, так и Южной Корее, назвав произошедшее накануне нарушением ее воздушного пространства, а предупредительные выстрелы сил южнокорейской ПВО, цитата – «неприемлемыми и вызывающими крайнее сожаление», пишет сайт Би-би-си.

Китай и Россия в последнее время все активнее развивают не только дипломатические отношения, в которых все еще существуют точки напряженности, но и военные: они разделяют общие взгляды на мир, враждебные западной либеральной демократии, и нацелены на альтернативное мироустройство во благо их национального суверенитета и, довольно часто, — в ущерб суверенитету других государств, продолжает обозреватель британского издания. – «Кошмаром для Вашингтона может стать дальнейшее сближение между напористой, хотя и клонящейся к упадку Россией, и растущим Китаем, готовым превзойти США как технологически, так и экономически в ближайшие годы».

В этой связи ведущая южнокорейская газета Донг-А Ильбо обращает внимание на то, что в стратегическом соревновании в Индо-Тихоокеанском регионе Москва все более солидаризируется с Пекином: российские суда уже чуть ли не сталкиваются с американскими в Восточно-китайском море, отмечает издание. Китай и Россия с их последними провокациями нацелены на бреши в тройственном союзе Сеул-Вашингтон-Токио, что требует от Южной Кореи восстановления в полной мере отношений с Японией в рамках мощного альянса между Южной Кореей и США, заключает газета.

Как указывают западные наблюдатели, накануне утром в районе инцидента находились не только разведывательные самолеты, но и два российских и два китайских бомбардировщика.