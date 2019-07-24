Хабаровский губернатор инициировал служебную проверку чиновников, ответственных за организацию детского отдыха

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал инициировал внутреннюю служебную проверку среди чиновников, ответственных за организацию детского летнего отдыха, — сообщает «Интерфакс». Это связано с пожаром в палаточном лагере, в результате которого погибли четверо детей. Сегодня губернатор лично осмотрел палатки в сгоревшем лагере. Он усомнился в том, что пожар продолжался всего 10 минут.

Губернатор пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших, а также пострадавшим и объявил, что лагерь будет закрыт в ближайшее время.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудника управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева в связи с пожаром в детском палаточном лагере. По версии следствия, в ходе проверки, которая проводилась в лагере в этом месяце, Новгородцев обнаружил, что размещение детей организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не обязал руководство лагеря исправить нарушения. Новгородцеву грозит до 7 лет лишения свободы. В результате пожара погибли 4 ребенка. В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.