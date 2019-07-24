Украинский омбудсмен: Достигнуты договоренности о возвращении на Украину осужденных в России украинских моряков

С таким заявлением выступила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова это не подтверждает.

Людмила Денисова обратила внимание на решение Международного трибунала по морскому праву. По словам украинского уполномоченного по правам человека оформляются последние документы, и моряков вскоре будут встречать на родине. В свою очередь один из адвокатов Николай Полозов отметил, что у него нет информации о договоренности по возвращению моряков на родину. В тоже время защитник сообщил, что переговоры идут, но лично он не принимает в них участия, поэтому не может сказать, как все реализуют на практике. Полозов заверил, что какие-либо документы моряки будут подписывать только в присутствии своих адвокатов.

Информация украинского омбудсмена стала неожиданной для российского уполномоченного по правам человека. Как сказала Татьяна Москалькова, Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить лишение свободы на меру пресечения как поручительство, в качестве поручителя украинский омбудсмен предложила себя.

Два катера и буксир ВМС Украины 25 ноября попытались пройти из Черного моря в Азовское, но были задержаны. В России украинским морякам предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы, возбуждено уголовное дело. Киев называет арестованных моряков военнопленными и требует немедленно их освободить. Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно передать арестованных моряков и корабли на родину.

Украинским морякам продлен арест до 24 октября.