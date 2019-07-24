За последние семь лет госкомпания «Роснефть» потратила более миллиона евро на покупку люксовой одежды для сотрудников

За последние семь лет государственная компания «Роснефть» потратила более миллиона евро на покупку люксовой одежды для своих сотрудников. Об этом сообщает издание «База» со ссылкой на данные сайта государственных закупок. Утверждается, что договор заключен с итальянским дизайнером Роберто Джиромбелли. Получить комментарий у официального представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева «Базе» не удалось. Леонтьев сказал, что не знает никакого Джиромбелли. «Я не знаю, откуда, из какой задницы вы все это вынимаете – вы в ней и живите, пожалуйста, это ваша среда обитания. Мы с вами не собираемся эту среду обитания разделять», — сказал Леонтьев журналистам.