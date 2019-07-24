BBC: Старшая дочь президента Путина может стоять за самым масштабным инвест-проектом в российском здравоохранении

Мария Воронцова, которую считают старшей дочерью президента Путина, по некоторым данным, является совладелицей компании, которая участвует в самом масштабном инвестпроекте в российском здравоохранении. Как выяснила «Русская служба Би-би-си», вливание со стороны государства и связанного с ним бизнеса в проект может составить 40 миллиардов рублей.

Мария Владимировна Воронцова, некоторое время защитившая кандидатскую диссертацию в области эндокринологии, по всей видимости, теперь выстраивает свой бизнес. Эту женщину ранее в СМИ называли дочерью главы государства. Теперь она — совладелица компании, которая занимается крупным проектом под Петербургом. Во всяком случае, к таким выводам пришли журналисты BBC, проанализировавшие, какими темпами продвигается реализация одной из инициатив АО «Новая медицинская компания», Номеко. Это медицинский инвестпроект с акцентом на современные методы борьбы с раком – «протонная медицина». Вливания в него впечатляют. Выяснилось, что частью акций «Номеко» владеет именно Мария Воронцова. Некоторое время назад она организовала отраслевой симпозиум, который был удостоен личного внимания вице-премьера Татьяны Голиковой, врио губернатора Петербурга Александра Беглова и президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука. С их кураторством в Ленинградской области будет возведен многофункциональный медицинский центр под эгидой медицинского подразделения страховой компании «Согаз». В ней работает и двоюродный племянник президента Михаил Путин.

Сам Владимир Путин никогда не подтверждал, что Мария Воронцова – его старшая дочь. Президент также заверял, что никто из его родственников не занимается бизнесом и политикой.

Ранее сообщалось и о проектах по расширению МГУ, участие в которых принимает глава фонда «Иннопрактика» Екатерина Тихонова. Эту женщину в СМИ не раз называли младшей дочерью российского президента.