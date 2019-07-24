Симоновский суд Москвы рассмотрит административное дело Алексея Навального

Ему вменяют статью о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Сегодня утром полиция задержала Навального на выходе из дома. Об этом сам политик рассказал в своем Инстаграме.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш уточнила, что в административном деле речь идет о том, что Навальный призывал граждан участвовать в несанкционированной акции 27 июля с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Навальному грозит до 30 суток ареста.



Действия властей только сделают людей агрессивнее, — считает соратница Навального Любовь Соболь. Соболь добавила, что примет участие в предстоящей акции, которая пройдет под лозунгом допуска независимых кандидатов на выборы.

Задержание Алексея Навального приведет к росту протестных настроений, и давление на власть может усилиться, — прогнозирует политолог Глеб Павловский. Чтобы не допустить углубления политического кризиса, необходимо избежать столкновений с полицией 27 июля, — считает Павловский.