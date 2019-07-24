Следственный комитет возбудил дело из-за акций протеста у Мосгоризбиркома

По версии ведомства, их участники воспрепятствовали работе комиссий.

Согласно материалам расследования, которые озвучили в СК, участники митинга, прошедшего в воскресенье 14 июля, пытались оказать давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий. Делалось это, как утверждается, с помощью заведомо несогласованных митингов и пикетирований зданий, которые относятся к ведению столичного избиркома. Кроме того, в СК считают, что участники некоего движения, организовавшего митинг, угрожали применить насилие в отношении сотрудником учреждения. В ведомстве говорят, что уже допрашивают организаторов и участников протестных акций. В то же время о каком движении идет речь, а также кто является фигурантом уголовного дела, в СК не раскрывают. Статья, по которой было возбуждено разбирательство, предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 4 лет или аналогичный срок лишения свободы. Сами участники воскресного митинга 14 июля называли его «встречей с кандидатами в Мосгордуму». На нее пришли ряд оппозиционных кандидатов, которые требовали перепроверки подписей и допуска к выборам. Изначально участники митинга – их было, по разным подсчетам, от 1 до 2 тысяч — пришли в Новопушкинский сквер, затем проследовали до столичной мэрии и здания Мосгоризбиркома. Там они добивались встречи с главой комиссии Валентином Горбуновым. Полиция при этом не мешала проведению акции. Тем не менее, она была разогнана после того, как ряд участников попытались установить палатки. Были задержаны почти 40 человек, в том числе ряд оппозиционных кандидатов.

Между тем сам Горбунов ранее в интервью газете «Ведомости» говорил, что по воскресеньям Мосгоризбирком не работает.

Возбуждение уголовного дела – это попытка надавить на независимых кандидатов и их сторонников, -считает глава Фонда борьбы с коррупцией, один из незарегистрированных кандидатов Иван Жданов. По мнению Жданова, власти испугались большого количества людей, вышедших на проспект Сахарова и требовавших допустить независимых кандидатов на выборы.

В рамках возбужденного уголовного дела вряд ли будут аресты и даже обвинения. Его цель – запугивание политической оппозиции, — считает руководитель международной правозащитной группы «Агора», адвокат Павел Чиков. По словам Чикова, по этой статье осуждаются 1-2 человека в год по всей России.

В СПЧ считают неадекватным возбуждение уголовного дела в связи с митинга у Мосгоризбиркома. Граждане вправе выражать свое мнение, — сказал «Эху Москвы» председатель комиссии по избирательным правам СПЧ Илья Шаблинский.

Возбуждение уголовного дела по факту митинга у Мосгоризбиркома может только навредить власти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший вице-премьер правительства России Олег Сысуев. По мнению Сысуева, власть не должна ограничивать людей в возможности выбирать.