О.Сысуев призвал правительство принять меры касаемо грядущего экономического кризиса из-за закредитованности населения

Первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» призвал правительство принять меры по поводу грядущего экономического кризиса вследствие закредитованности населения. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне кажется, что наши денежные власти не должны дискутировать о проблемах в экономике в публичном пространстве, они должны сесть и поговорить об этом не на полях экономических форумов, а в тиши кабинетов с привлечением экспертов, участников бизнес-процесса из банковского сектора, из сектора взыскания долгов, из сектора компаний, которые занимаются микрофинансированием и так далее», — сказал он.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности населения «взорвется» в 2021 году.