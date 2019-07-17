Соболь: Минимизировать задержания на несогласованной акции 27 июля можно в случае массового прихода людей на митинг

Минимизировать задержания на несогласованной акции против недопуска независимых кандидатов у мэрии 27 июля можно в случае массового прихода людей на митинг. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК, кандидат Любовь Соболь.

«Правительство пытается нас запугать, они очень боятся многочисленных акций. Уверена, что минимизировать задержания в субботу можно только одним способом: прийти как можно большему количеству москвичей. Мы видим сейчас по опросам, что москвичи знают об этих выборах и этих нарушениях, и они готовы протестовать. Если на акцию придет много людей, они побоятся задерживать», — сказала она.

Л.Соболь добавила, что юристы Фонда борьбы с коррупцией будут осуществлять юридическую поддержку незаконно задержанным гражданам.

Ранее стало известно, что руководитель Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный был задержан во время утренней пробежки за призыв. В минувшие выходные на митинге «За свободные выборы» в Москве А.Навальный предложил 27-го июля выйти на массовую акцию протеста к зданию мэрии, если не будут зарегистрированы независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы.