Полиция начала проверку заявлений заявлений о массовом отравлении кошек на севере Москвы. По мнению горожан, животных целенаправленно отравили неизвестные.

«В отдел МВД по району Аэропорт поступило сообщение от граждан о жестоком обращении с животными. Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

Сообщается о гибели до 50 кошек.