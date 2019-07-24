Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй несколько минут назад покинула резиденцию главы правительства

Она пожелала успехов своему преемнику, Борису Джонсону, в формировании нового кабинета. Ранее Мэй пообещала и дальше поддерживать Джонсона в вопросе о выходе страны из Евросоюза.

Джонсон известен как сторонник выхода из ЕС даже без соглашения с руководством Евросоюза. Именно вопрос о сделке с Брюсселем стал роковым для правительства Мэй. После трех неудачных попыток утвердить договор она объявила о своей отставке.