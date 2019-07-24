В президентском Совете по правам человека считают неадекватным уголовное дело за акцию у Мосгоризбиркома

Член совета и глава комиссии по избирательным правам Илья Шаблинский, что не видит здесь состава преступления. Шаблинский добавил, что это уголовное дело юридически несостоятельно.

Следственный комитет объявил сегодня о том, что возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании работы избирательной комиссии. Оно связано с акцией, которая прошла в воскресенье, 14 июля у Мосгоризбиркома. Несколько сотен ее участников требовали допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Между тем, глава комиссии Валентин Горбунов говорил газете «Ведомости», что в воскресенье Мосгоризбирком не работает.