Переговоры по возврату украинских моряков на родину находятся в финальной стадии

Во всяком случае, так считает украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, сейчас оформляются последние документы. В Москве наличие окончательного решения не подтвердили.

«Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — сообщила Денисова. По ее словам, решение морского трибунала будет исполнено Москвой. На минувшей неделе уполномоченный Верховной Рады была в российской столице, где Лефортовский суд продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уточнила: «Людмила Денисова обратилась через в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения, но ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно». Позже у себя в Фейсбуке Денисова уточнила – речь идет об освобождении украинских моряков под ее личное обязательство, поскольку в российском УПК такая формальная возможность предусмотрена. Защита украинских военных подтвердила, что политические переговоры ведутся. Однако, на какой они стадии – неизвестно, рассказал «Интерфаксу» координатор команды защиты военных, адвокат Николай Полозов. По его словам, сейчас в деле наступила новая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела. В любом случае, возможность освобождения или обмена украинских моряков активно обсуждается. К этому призывал и президент Украины Владимир Зеленский. Это было одной из тем его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских военных и передать Киеву три конфискованные в ходе инцидента в Керченском проливе корабля.