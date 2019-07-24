Предполагаемая старшая дочь Путина, как утверждает ВВС, участвует в крупнейшем проекте в российском здравоохранении

Мария Воронцова является совладелицей компании «Номеко», которая участвует в строительстве многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области. Его стоимость оценивается в 40 млрд. рублей. О том, что именно Воронцова является старшей дочерью президента, ранее писали журнал The New Times и агентство Reuters. В Кремле эту информацию не комментировали. Как отмечает ВВС, Одна из целей проекта — современные методы борьбы с раком. В компании «Номеко» данные об участии в крупном частном проекте не комментировали.