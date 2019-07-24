Встреча президентского Совета по правам человека с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму завтра не состоится

По словам одного из участников кампании, главы Красносельского муниципального совета Ильи Яшина, ему сообщили, что администрация президента не может найти помещение для заседания совета, а у главы СПЧ Михаила Федотова образовались срочные дела. В итоге, добавляет Яшин, вместо официального мероприятия в помещении Московской Хельсинкской группы пройдет заседание комиссии по избирательным правам во главе с членом СПЧ Ильей Шаблинским.