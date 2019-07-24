Украинские моряки, которых задержали в Керченском проливе, в ближайшее время могут вернуться домой

Как утверждает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, уже достигнуты соответствующие договоренности с Москвой. В интервью украинскому телеканалу «Громадский» Денисова сказала, что оформляются последние документы. Защита моряков, однако, пока ничего об этой договоренности не знает. По словам адвокатов, переговоры по этому вопросу ведутся, но на какой стадии, им пока неизвестно.

Тем временем, сегодня сепаратисты передали украинским властям 64 гражданина Украины, которые были осуждены на территории самопровозглашенной ЛНР. Об этом также рассказала Денисова.