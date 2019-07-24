Рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий (ОИК) приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения жалобу Дмитрия Гудкова.



Об этом сообщила в ходе заседания в среду руководитель рабочей группы и член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.



«Оснований для отмены решения комиссии в отказе в регистрации не усматривается. Принято решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения жалобу Гудкова Дмитрия на решение избирательной комиссии по пятому избирательному округу», — сказала Кузнецова.



Как уточнил член рабочей группы и Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в ходе проверки 134 забракованные подписи в поддержку Гудкова вызвали сомнения, передает ТАСС.