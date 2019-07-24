Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с митингами и пикетированиями Мосгоризбиркома

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» в связи с митингами и пикетированиями Мосгоризбиркома. Какие акции имеются в виду, в какие дни и где они проводились – не уточняется. Организаторов и участников будут вызывать на допросы.

Уголовное дело, возбужденное по факту митинга у Мосгоризбиркома, неадекватно, так как там нет состава преступление. Такое мнение «Эху Москвы» высказал председатель комиссии по избирательным правам Совета при президенте России по правам человека Илья Шаблинский. Шаблинский добавил, что такое уголовное дело юридически несостоятельно.