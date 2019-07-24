BBC: Компания Марии Воронцовой, предполагаемой дочери Путина, участвует в строительстве медкомплекса за 40 млрд рублей

Мария Воронцова, которую считают старшей дочерью президента Путина, по некоторым данным, оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта. Он занимается современными методами борьбы с раком и строит многофункциональный медицинский комплекс в Ленинградской области, — сообщает BBC.

Развивать проект планируется при участии компании «Номеко», где 20% долей владеет Мария Воронцова. Ее ранее журнал The New Times называл старшей дочерью Путина; это же подтвердил знакомый семьи президента в интервью Русской службе Би-би-си. По ее данным, Воронцова, как и все другие учредители, вложила в «Номеко» 100 тысяч рублей. Формальная роль компании в строительстве крупного медицинского комплекса не уточняется, тем не менее, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей. Издание указывает, что проект реализует группа клиник «Согаз медицина», дочка страховой компании «Согаз». В ней работает двоюродный племянник президента Михаил Путин. Представители «Согаза» есть и в составе учредителей компании «Номеко» вместе с Воронцовой. Она, в свою очередь, как отмечает издание, в июле комментировала планы по возведению центра ядерной медицины под Петербургом в эфире федерального госканала «Россия 1». Ее указали как члена совета директоров «Номеко».

Сам Путин официально никогда не подтверждал, что Мария Воронцова является его старшей дочерью. По словам президента, он никогда не обсуждает вопросы семьи. Он также заверял, что никто из его родственников не занимается бизнесом и политикой.