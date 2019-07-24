Украинский омбудсмен: Договоренности о возвращении на Украину осужденных в РФ украинских моряков достигнуты

Договоренности о возвращении на Украину осужденных в РФ украинских моряков достигнуты. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова «Общественному телевидению», находясь в населенном пункте Счастье при передаче украинских заключенных из Луганской народной республики, передает ТАСС. Других подробностей пока нет.

Между тем, адвокат Николай Полозов сообщил, что моряки начали знакомиться с материалами уголовного дела. Как ожидается, это займет 2-3 месяца.